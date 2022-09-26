26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Депутаты предложили наказывать за отправку на СВО неподготовленных военных

Партия КПРФ подготовила проект закона об уголовном наказании для должностных лиц за отправку на специальную военную операцию на Украину граждан России, которые не прошли необходимую подготовку.

Об этом сказано в группе партии в соцсети "ВКонтакте". С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков. Отмечается, что еще до объявления частичной мобилизации на спецоперацию отправляли срочников, наблюдались проблемы с обеспечением их необходимыми вещами. Как отметили в КПРФ, за это никто не был наказан, а в нынешней ситуации злоупотреблений может стать больше.

Согласно подготовленному законопроекту, предусматривается уголовная ответственность за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов.

Теги: спецоперация, военные, призыв



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