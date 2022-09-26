26 Сентября 2022
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Экономика В России
Сотовый телефон (2022) | Фото: пресс-служба Урал – Tele2

СМИ: в России начнут строительство новой мобильной сети

Госкомиссия по радиочастотам продлила на десять лет группе компаний "Антарес" разрешение на использование полосы частот 1900–1920 МГц для оказания услуг мобильной связи.

Решение было принято на закрытом заседании. В последние годы власти стремятся распределять радиочастотный ресурс на конкурсах или аукционах, поскольку он считается ограниченным, однако в данном случае торги не проводились. "Антарес" собирается использовать ресурс для строительства сети мобильной связи вдоль железных дорог. Компания уже договорилась с РЖД о строительстве сетей стандарта мобильной связи 5G и обязалась покрыть участки Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Сочи.

"Антарес" будет выступать оператором этих сетей и оказывать услуги связи как для РЖД, так и для пассажиров. Конкретные сроки строительства не называются, однако по предварительным данным, проект должен быть реализован в очень сжатые сроки, причем на отечественном оборудовании, сообщает РБК.

Теги: мобильная связь, РЖД, железная дорога



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