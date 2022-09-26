Mazda может свернуть производство в РФ

Японский автоконцерн Mazda рассматривает возможность прекращения производства автомобилей в России.

Компания уже приостановила производство в рамках совместного предприятия с группой "Соллерс Авто" во Владивостоке и изучает возможность полного прекращения производственных операций в РФ, сообщает Nikkei. Пока решения о прекращении продаж или технического обслуживания не принято.

По данным издания, компания может прекратить свою детальность в РФ из-за сбоя в цепочке поставок, возникшие после начала специальной военной операции на Украине. Тогда Mazda приостановила поставки своей продукции на российский рынок.

Ранее представители организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подали судебный иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor.