СМИ: от президента ждут заявлений, которые подчеркнут неприкосновенность новых территорий

Аппарат нижней палаты парламента известил депутатов Госдумы о необходимости подготовиться к мероприятию, которое может пройти в ближайшее время в Кремле.

Об этом сообщил источник "Ведомостей" на Охотном ряду. Похожее сообщение поступило и в верхнюю палату парламента.

Во время обращения речь будет идти о принятии в состав России "новых территорий". Причем обращение главы государства может прозвучать уже после того, как законодательно будет обеспечено вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в состав России.

Близкий к Администрации президента источник заявил, что итоги плебисцита планируется подвести уже 28–29 сентября.

Напомним, референдум по вхождению ЛНР в состав России признан состоявшимся, так как в нем проголосовали более 50% избирателей.