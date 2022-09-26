Ректор "Синергии" предложил дать отсрочку учащимся частных вузов

Ректор частного университета "Синергия" Артем Васильев направил обращение в кабмин России, Госдуму и Минобрнауки с просьбой рассмотреть возможность предоставления отсрочки студентам, обучающимся в частных вузах.

В настоящее время отсрочка предусмотрена только для студентов высших учебных заведений с государственной аккредитацией.

"Я направил обращения в правительство России, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, в Государственную думу и Совет федерации, в Ассоциацию негосударственного образования, которую возглавляет Л. Н. Духанина, с просьбой рассмотреть наши предложения по действию данного указа",— сообщил Васильев в Telegram "Синергии".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал поправки в свой же указ о мобилизации россиян, согласно которым студенты очной и очно-заочной форм обучения государственных вузов имеют право на отсрочку.