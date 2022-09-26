ОНФ готов помочь вернуться домой ошибочно мобилизованным

26 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым
общероссийский народный фронт онф логотип (2011) | Фото: narodfront.ru

ОНФ готов помочь вернуться домой ошибочно мобилизованным

Первые дни частичной мобилизации в России сопровождались сообщениями о призыве граждан, которые не должны были ему подлежать исходя из критериев, обозначенных главой государства и военным ведомством.

"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) разворачивает в регионах центры содействия россиянам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации. ОНФ также будет контролировать, как организованы сбор и отправка мобилизованных. Обращения граждан движение готово принимать в региональных отделениях и в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов назвал недопустимыми при проведении мобилизации "хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Минобороны РФ, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом".

"Народный фронт" вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать",— отметил он, сообщает "Коммерсант".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как и обещал, провел день с мобилизованными жителями региона. Он съездил к мобилизованным белгородцам на территорию "воинской части в соседнем регионе", но не сообщил что именно это за субъект.

Теги: ОНФ, мобилизация, армия, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети