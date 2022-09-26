ОНФ готов помочь вернуться домой ошибочно мобилизованным

Первые дни частичной мобилизации в России сопровождались сообщениями о призыве граждан, которые не должны были ему подлежать исходя из критериев, обозначенных главой государства и военным ведомством.

"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) разворачивает в регионах центры содействия россиянам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации. ОНФ также будет контролировать, как организованы сбор и отправка мобилизованных. Обращения граждан движение готово принимать в региональных отделениях и в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов назвал недопустимыми при проведении мобилизации "хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Минобороны РФ, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом".

"Народный фронт" вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать",— отметил он, сообщает "Коммерсант".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как и обещал, провел день с мобилизованными жителями региона. Он съездил к мобилизованным белгородцам на территорию "воинской части в соседнем регионе", но не сообщил что именно это за субъект.