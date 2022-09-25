Депутат грузинского парламента заявила о намерении властей закрыть границу для мужчин-россиян

Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили заявила в эфире украинского телеканала Freeдом, что власти Грузии собираются с понедельника, 26 сентября, закрыть границу с Россией для мужчин призывного возраста (от 18 до 55 лет). Она не назвала свой источник и не была уверена в том, что это точно произойдет. Также Мамулашвили раскритиковала действующие власти страны за медлительность: по ее мнению, запрет надо было ввести раньше.

Официальные власти страны комментариев по этому поводу не дают, пропускной пункт на сухопутной границе России и Грузии продолжает работать, также россияне прибывают в Грузию авиатранспортом.

Между тем, очевидцы сообщают о заторах и автомобильных очередях у погранперехода Верхний Ларс, растянувшихся на десятки километров. Хотя очереди на этом погранпереходе наблюдаются с начала года, после объявления о мобилизации в России они стали особенно протяженными.