26 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Ядерный гриб после испытаний 30 октября 1961 (2018) | Фото: Автор неизвестен, архив Минатома - http://npc.sarov.ru/issues/volume1/illustrationsp6.html

Применение РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия - Салливан

Применение РФ ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS.

"Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <...> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине], - сказал Салливан. - Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине". "Мы сохраняем [конфиденциальность] этих разговоров с российской стороной, но они понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути", - цитирует ТАСС помощника Байдена.

Теги: джейк салливан, ядерное оружие, владимир путин



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