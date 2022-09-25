Применение РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия - Салливан

Применение РФ ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS.

"Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <...> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине], - сказал Салливан. - Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине". "Мы сохраняем [конфиденциальность] этих разговоров с российской стороной, но они понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути", - цитирует ТАСС помощника Байдена.