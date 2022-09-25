Власти Турции обсудят альтернативы российской платежной системе "Мир"

Правительство Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана 26 сентября рассмотрит вопрос использования в стране российских карт "Мир" и возможные альтернативы этой платежной системе, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Эрдоган на минувшей неделе поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию карт "Мир" в Турции.

Ранее два частных турецких банка Is bankasi и Denizbank объявили о приостановке приема карт "Мир" вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом.