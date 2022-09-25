"Оказалось всё гораздо хуже": губернатор Белгородской области разобрался с жалобами мобилизованных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как и обещал, провел сегодня день с мобилизованными жителями региона. Он сообщил в своем Telegram-канале, что съездил к мобилизованным белгородцам на территорию "воинской части в соседнем регионе", но не сообщил что именно это за субъект.

"Вместе с командованием прошелся по казармам, встретился с ребятами, затем вышел на плац, где разговор продлился более 3 часов. Старался говорить искренне. Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель", - пообещал Гладков.

"Много было частных вопросов, потому что в каждой семье проблемы свои: у кого-то супруга болеет, у кого-то готова родить, кто-то просил помочь расписаться быстро, по-моему, около 6 человек с такой просьбой вышли. Надеюсь, договоримся с соседним регионом, они помогут нашим ребятам создать семью. Я думаю, что после того, как вернутся домой, тогда пройдут свадьбы в более торжественной обстановке. В целом, все вопросы, которые назвали ребята, возьму под личный контроль. Вместе с главами постараемся сделать максимально от нас зависящее, чтобы помочь решить те проблемы, которые есть в семьях", - добавил глава региона.

Также Гладков рассказал, что пока ехал – прочитал в Telegram о неправильно оформленных документах в паре районов: Красногвардейском и Шебекинском. "Оказалось всё гораздо хуже. Недооформленных документов больше. В районах уже около десяти я насчитал. Разбираемся с военным комиссариатом Белгородской области, почему такое произошло. Ситуацию максимально быстро исправим. Сотрудники военкомата уже выехали на место. Но, конечно, такого не должно быть!" – написал Гладков, не уточнив, о каких именно "неправильно оформленных документах" идет речь.

Он добавил, что на месте оставил руководителя совета безопасности Белгородской области для связи с мобилизованными белгородцами.