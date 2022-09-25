26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Тимати (2022) | Фото: vk.com/timatiofficial

39-летний рэпер Тимати уехал в Узбекистан

39-летний рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) отправился в Узбекистан на фоне новостей о мобилизации в России.

По данным СМИ, артист не пытается избежать повестки в военкомат – просто находится в среднеазиатской стране в туристической поездке (по другим данным – в деловой).

Тимати опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фото на фоне мечети Хазрати – Имам в Ташкенте. Он никак не подписал этот снимок, однако у пользователей туризм звезды-патриота в сложный для страны период вызвал бурю эмоций, многие спрашивают, почему артист до сих пор не ушел добровольцем на фронт.

В одном из интервью Тимати признался, что в призывном возрасте военную службу не проходил: по его словам, был признан психически непригодным из-за обилия татуировок на теле.

Теги: тимати, рэпер, узбекистан



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