26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Военный билет (2022) | Фото: Накануне.RU

ОНФ развернул сеть центров помощи ошибочно мобилизованным гражданам

Общероссийский народный фронт (ОНФ) развернул в регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены во время мобилизации. Речь идет об "ошибочно призванных на службу".

"Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных. Обращения принимаются в региональных отделениях, а также в региональных группах Народного фронта в ВК и ОК", - говорится в сообщении ОНФ.

"При ее [мобилизации] проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом", - прокомментировал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Обращения будут приниматься в группах региональных отделений ОНФ в соцсетях, в офисах региональных отделений. Фронт обещает увеличить число телефонных линий и время приема в случае большого числа обращений.

Теги: онф, мобилизация, россияне



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