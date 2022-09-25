В Махачкале жесткие столкновения протестующих против мобилизации женщин и полиции

В Махачкале начались столкновения протестующих против мобилизации и силовиков. По данным СМИ и соцсетей, сегодня около 500 человек собрались в центре города. Подавляющая часть протестантов – женщины, они выражали недовольство проведением мобилизации. В итоге начались задержания, правда, в ряде случаев из-за наступления недовольных женщин полицейские были вынуждены ретироваться.

Ранее сегодня протесты начались в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Там также недовольные женщины вступали в конфронтацию с полицией, та отвечала пальбой в воздух. Сообщалось, что протестующие перекрыли федеральную трассу до Махачкалы.