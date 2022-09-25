Писатель Проханов о фильме Евгения Пригожина «Лучшие в аду»: подобные киноленты необходимы для победы

Сейчас нужны фильмы, которые помогут победить. Так писатель, журналист и общественный деятель Александр Проханов прокомментировал предстоящую премьеру нового военного фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду».

«Когда идет война, нужно снимать кино, которое способствует победе», — заявил он.

Трейлер к киноленте от кинокомпании Aurum Production, вышедший на дня, вызвал бурный интерес зрителей. Проханов уверен, что перед выходом на большие экраны, фильм прошел серьезную военную экспертизу, поскольку основан на реальных событиях и должен быть реалистичным.

«Есть так называемая «окопная правда». Это когда показывают, как разрывает тела на части и, как пулеметы косят людей тысячами, пока те бегут в атаку. Делать фильмы про это сейчас бессмысленно, это работа следующих десятилетий. Нам нужны фильмы, которые помогут победить», — отметил писатель.

По его мнению, сегодня необходимо выпускать киноленты, которые показывают людей, способствующих достижению основных целей СВО. Главное — это показать истину.

«Вся остальная «правда» о войне будет абсолютно демобилизовывать и деорганизовывать военную операцию», — заключил писатель.

Картина «Лучшие в аду» продолжает серию фильмов производства Aurum Production, посвященных военной тематике. Ранее копания выпустила такие блокбастеры как «Турист», «Солнцепек» и «Ржев», получившие положительные отклики от отечественного зрителя.