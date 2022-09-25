Казахстанские пограничники задержали трех россиян, переходивших границу в обход КПП

Пограничная служба Казахстана сообщила о задержании трех молодых россиян, переходивших границу в обход пункта пропуска. Их задержали в Костанайской области, граничащей с Челябинской областью России.

"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации", - говорится в сообщении КНБ РК.

В комитете нацбезопасности Казахстана уточнили, что после опроса задержанных передадут российской стороне.

По информации в СМИ и соцсетях, после объявления мобилизации в России на сухопутных пунктах пропуска из России в Казахстан, а также Грузию образовались огромные очереди.