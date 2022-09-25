25 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Торфяной пожар в пригороде Екатеринбурга (2022) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Среднем Урале тлеет торф на площади 33 гектара

На Среднем Урале пожарные продолжают бороться с торфяными природными пожарами. За последние сутки им удалось сократить площадь тлеющего торфа, тем не менее, разрозненные очаги тлеют на территории в 33 гектара, сообщили в МЧС.

"От ближайшего водоёма к очагам проложены магистральные линии общей протяжённостью более 6 тыс. метров. Это позволяет непрерывно подавать воду к торфянику. В тушении пожара задействованы 183 человека, 28 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Накануне смог и дым от пожаров заволокли столицу Среднего Урала и окрестности Екатеринбурга, многие горожане жаловались на проблемы с дыханием и кашель, резь в глазах.

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается похолодание и дожди.

Теги: торф, лесной пожар, средний урал, екатеринбург



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