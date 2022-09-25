25 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Акция протеста против мобилизации в Дагестане. (2022) | Фото: соцсети

В Дагестане полиция выстрелами в воздух пыталась разогнать митинг против мобилизации

В Дагестане полиция выстрелами в воздух пыталась разогнать стихийный митинг против мобилизации. Жители села Эндирей Хасавюртовского района перекрыли федеральную трассу Владикавказ-Махачкала, передает "Коммерсант".

Сообщается, что попытки разогнать толпу не увенчались успехом. При этом в полиции и других официальных органах ситуацию не стали комментировать.

Разве что около двух часов дня в Telegram-канале главы республики Сергея Меликова появился пост, посвященный "ошибкам" в ходе частичной мобилизации.

"Частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. В последних указах главы государства черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность",— написал он. Глава региона призвал местные власти "немедленно" исправить ошибки, связанные с призывом.

Теги: дагестан, мобилизация, митинг



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