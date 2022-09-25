Патриарх Кирилл назвал военный конфликт на Украине "братоубийственной в*****"

Патриарх Кирилл в воскресной проповеди после Божественной литургии в Москве назвал происходящее на Украине "братоубийственной в*****" (по требованию Роскомнадзора полное цитирование не возможно – прим. ред.).

"Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной в****. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - заявил патриарх.

Он добавил: "В****, которая сейчас идет на просторах Руси, — это междоусобная брань. И потому так важно, чтобы в результате этой брани не возникла волна ожесточения и отчуждения; чтобы братские народы не разделила непроходимая стена ненависти".

"Дай Бог, чтобы нынешние военные действия не разрушили единое духовное пространство Святой Руси и тем более не ожесточили народы наши", - полагает предостоятель РПЦ.