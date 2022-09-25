25 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Военный билет (2022) | Фото: Накануне.RU

"Мы работаем со всеми категориями граждан": в Назарово военком объявил полную мобилизацию

В городе Назарово в Красноярском крае местный военком Олег Тихончук заявил журналистам, что, фактически, его ведомство проводит полную мобилизацию – без "скидок" на возраст, опыт службы в армии и состояние здоровья. В первую очередь будут набирать граждан первого и второго разряда (по возрасту), но если их не хватит – то третьего.

"В данный момент нет для военкомата города Назарово ограничений по разрядам. По возрасту. Вопрос о том, чтобы не призывать граждан, которые не проходили воинскую службу и никаким образом не подготовлены, здесь у нас тоже этого вопроса нет. Не призывать граждан с ограниченной категорией, имеющих ограниченную категорию годности к службе, таких ограничений тоже на данный момент нет. Мы работаем со всеми категориями граждан", - заявил Тихончук. Его слова приводят местные СМИ, также на высказывания обратил внимание Telegram-канал "Кровавая барыня".

По данным издания "Назарово Онлайн", в городском округе с населением 45 тыс. человек планируют мобилизовать более ста человек, точное число не приводится.  

Напомним, ранее ряд высокопоставленных российских чиновников, в том числе спикеры обеих палат парламента заявляли, что военкомы на местах не должны "кошмарить" людей и проводить фактически полную мобилизацию, а действовать в рамках обещанного Путиным ограничения. Правда, ранее ряд СМИ и экспертов обращал внимание на тот факт, что приказ президента о мобилизации допускает максимально широкое трактование, а в каких пунктах задокументирована частичность мобилизации – не совсем понятно.

Теги: молибизация, военком, красноярский край, назарово



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