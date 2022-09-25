В Тюменской области пьяные подростки угнали почтовый УАЗик и перевернули его

В селе Окунево в Бердюжьем подростки 15-ти и 17-ти лет (один из них ранее судим за кражу) пробрались на территорию "Почты России" и угнали с нее УАЗ.

"В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся. Водитель и пассажиры не пострадали", - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Но на этом подростки не остановились. Они угнали другой УАЗик, стоявший неподалеку. За рулем этого автомобиля их и задержали на 523-м километре дороги Челябинск-Курган-Омск инспекторы ДПС.

На 17-летнего водителя сейчас составлен административный протокол, по факту угонов автомобилей возбуждено уголовное дело.