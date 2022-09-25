Артиллерия сорвала попытки наступления ВСУ в районе Марьинки в ДНР – Минобороны РФ

Артиллеристы сорвали попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки в ДНР, потери противника составили свыше 50 боевиков, заявили в Минобороны РФ.

Также в результате ракетного удара в районе Запорожья погибли около сотни наемников, 50 человек уничтожено в результате удара ВКС РФ по пункту ремонта и восстановления техники ВСУ в районе Анновки.

Всего сообщается о 12 сбитых украинских беспилотниках за сутки, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС восемью дронами-камикадзе. Также силы ПВО перехватили 18 снарядов HIMARS. Российские средства ПВО в Херсонской области и ЛНР сбили три противорадиолокационные ракеты HARM.

Истребители ВКС в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под применение ракет США HARM.

Потери ВСУ на николаево-криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными за сутки, заявили в МО РФ.