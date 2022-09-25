Средний Урал в начале недели ждут дождь, снег и гололед

Конец сентября на Среднем Урале будет холодным. Похолодание уже началось, в ближайшие дни на территории Свердловской области ожидаются дожди, мокрый снег, а также гололед.

"Для исключения дорожно-транспортных происшествий водителям следует выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов и перестроений, особенно это касается водителей, не имеющих достаточного опыта управления автомобилем", - предупредили в региональном управлении ГИБДД.