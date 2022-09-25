25 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК В России
ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

В Крыму в полном объеме выполнен план по мобилизации, призыв завершается - Аксенов

В Крыму план по призыву в рамках частичной мобилизации выполнен в полном объеме, мобилизационные мероприятия завершатся в воскресенье, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он не сообщил, сколько крымчан было мобилизовано.

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", - говорится в сообщении в Telegram-канале Аксенова.

Теги: крым, мобилизация, сергей аксенов



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