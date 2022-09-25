В Крыму в полном объеме выполнен план по мобилизации, призыв завершается - Аксенов

В Крыму план по призыву в рамках частичной мобилизации выполнен в полном объеме, мобилизационные мероприятия завершатся в воскресенье, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он не сообщил, сколько крымчан было мобилизовано.

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", - говорится в сообщении в Telegram-канале Аксенова.