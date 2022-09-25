МГБ ДНР: Раскрыта агентурная сеть СВР Украины, готовившая теракты во время референдума

Министерство государственной безопасности ДНР заявило о раскрытии агентурной сети службы внешней разведки Украины, которая, якобы, готовила теракты в период проведения референдума в республике.

В ведомстве сообщили, что в апреле этого года был задержан 67-летний житель поселка Володарский, он является экс-сотрудником СБУ. В МГБ заявили, что мужчина оказался внештатным агентом СВР Украины. "Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе", - заявили в МГБ ДНР.

"В ходе обыска используемой украинской спецслужбой организации для прикрытия "Диалог", а также жилья агента были обнаружены секретные документы. Анализ документов и показаний агента позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", - добавили в ведомстве.