25 Сентября 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Танк Т-72Б3М (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

СМИ: Запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли

В странах НАТО практически закончились запасы танков Т-72, поэтому им приходится передавать Украине боевые машины на основе Т-55, но к ним нет боеприпасов. Об этом пишет Military Watch Magazine.
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Журнал сообщает, что Словения договорилась с Германией о передаче танков М-55, производных от советских Т-54/55, для поддержки украинских боевиков. Словения получит от Германии компенсацию за счет немецких военных транспортных средств и колесных грузовиков. Ранее бывшие страны Варшавского договора и государства-правопреемники Югославии направили основную часть своих запасов Киеву.

При этом полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия, поскольку оно несовместимо с имеющимися боеприпасами. Но саму Словению поставка машин оставит без танков.

Глава украинского режима Владимир Зеленский снова выразил недовольство малыми, по его мнению, объемами военной помощи. В частности, он не понимает позиции Израиля.

"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль! Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - сказал он в интервью Ouest-France, допустив влияние России.

Также Зеленский "хотел бы более решительных действий со стороны Германии, Турции и США". Так, накануне в Бундестаге не поддержали немедленную передачу Украине танков и бронетехники.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что в офисе Зеленского крайне недовольны реакцией Запада на референдумы о воссоединении регионов Новороссии с Россией. Вместо ожидаемого на Банковой усиления военной и финансовой помощи западные лидеры предпочли использовать заявления, предостерегающие Россию от эскалации военного конфликта или связанные с непризнанием итогов референдума.

Теги: танки, ВСУ, Украина, НАТО, оружие



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