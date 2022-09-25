Киев может мобилизовать студентов

25 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Коллаж, Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Арестович (2022) | Фото: Накануне.RU

Киев может мобилизовать студентов

Советник офиса украинского президента и главный военный спикер режима Алексей Арестович заявил, что в ответ на частичную мобилизацию в России Киев может начать мобилизацию студентов.

По его словам, режим может призвать более пяти миллионов человек. При этом он имел в виду вообще всех, кого можно мобилизовать, хотя речь шла прежде всего о студентах.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?" - сказал он.

Арестович отреагировал на рекомендацию Генштаба ВСУ запретить выезд студентов за границу. Спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко рассказал, что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами - якобы из-за массовых подделок документов об обучении за границей.

"Уже сейчас это вызвало негатив. Ожидается, что Банковая публично от этого, возможно, открестится, но в реальности будет так, как сказал Арестович. Хватать и тащить в армию будут всех", - пишет телеграм-канал "Легитимный".

В России президент Владимир Путин освободил своим указом студентов от призыва по частичной мобилизации.

Теги: Украина, мобилизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети