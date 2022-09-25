Киев может мобилизовать студентов

Советник офиса украинского президента и главный военный спикер режима Алексей Арестович заявил, что в ответ на частичную мобилизацию в России Киев может начать мобилизацию студентов.

По его словам, режим может призвать более пяти миллионов человек. При этом он имел в виду вообще всех, кого можно мобилизовать, хотя речь шла прежде всего о студентах.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?" - сказал он.

Арестович отреагировал на рекомендацию Генштаба ВСУ запретить выезд студентов за границу. Спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко рассказал, что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами - якобы из-за массовых подделок документов об обучении за границей.

"Уже сейчас это вызвало негатив. Ожидается, что Банковая публично от этого, возможно, открестится, но в реальности будет так, как сказал Арестович. Хватать и тащить в армию будут всех", - пишет телеграм-канал "Легитимный".

В России президент Владимир Путин освободил своим указом студентов от призыва по частичной мобилизации.