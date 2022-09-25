Ни в коем случае нельзя закрывать границы – Миронов

Россия не должна закрывать границы на фоне мобилизации, считает глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Важный момент, который не могу обойти стороной в контексте мобилизации: уверен, что сейчас ни в коем случае нельзя закрывать границы. Это только увеличит и усилит нервозность в обществе. О каком закрытии границ может идти речь, если Россия – государство с открытой экономикой. Закрытие границ повлечет за собой не только экономические последствия, но и осложнит возврат уехавшим гражданам", - считает председатель СРЗП.

Он также призвал правоохранительные органы заняться военкомами, которые мобилизуют всех без разбора, не обращая внимания на указания Москвы. Миронов предлагает губернаторам создать наблюдательные комиссии, в которые должны войти омбудсмены, представители конфессий, объединений матерей и т.д.