"Вы что творите?!": Матвиенко, Володин и Миронов обратились к военкомам, "забривающим в солдаты всех подряд"

Высокопоставленные российские парламентарии, в числе которых спикеры обеих палат, начали делать заявления о "незаконной мобилизации". А глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пошел еще дальше и назвал "внутренними врагами" "бравых военкомов", мобилизующих всех подряд.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решила действовать через губернаторов. Она призвала их обуздать военных комиссаров на местах. Спикер СФ напомнила главам регионов, что это они являются председателями призывных комиссий и несут ответственность.

"Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу, - заявила Матвиенко. - Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обращаться к нему лично (у него в Telegram-канале открыты комментарии). "Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. <… > На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами", - заявил Володин. За три часа с момента публикации число комментариев под этим его постом перевалило за две с половиной тысячи.

Миронов был гораздо резче. Он полагает, что все незаконно мобилизованные граждане должны вернуться домой.

"Врага надо знать в лицо! И сегодня <…> число этих врагов растёт как на дрожжах! И я говорю не про отмороженных бандитов из шайки Зеленского. И не об их бандеровских последователях. Я говорю о врагах внутренних – тех, кто чуть ли не ежедневно саботирует мобилизацию и превращает это в полный абсурд и хаос, сея панику в обществе! Своей работой, своим отношением, своим безразличием, своей бюрократией. Всем тем, что сегодня из разряда безобидных просчётов переходит в разряд преступлений", - заявил Миронов.

"У меня вопрос к бравым военкомам: вы что творите? Вам ни президент, ни министр не указ? Или, может быть, значение слова "частичная" вам никто не объяснял? Или вы насмотрелись роликов о том, как "успешно" проходит мобилизация на Украине и решили, что вот он – наш путь?", - негодует политик.

"Люди в погонах интерпретируют слова верховного главнокомандующего и министра обороны как им вздумается! Забривают в солдаты всех подряд", - заключает Миронов. Он призвал таких военкомов самих отправить в окопы или передать правоохранительным органам.