25 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Полиция, МВД (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В Якутске полиция разогнала женщин, совершавших обряд, приняв его за антивоенный митинг

В сети появились необычные кадры из центра Якутска: громко скандирующие женщины кружатся в хороводе вокруг полицейских, зажимая представителей правопорядка все сильнее и сильнее. По информации СМИ, затем полиция все же попыталась разогнать странную акцию. Вот только оказалось, что это был не митинг против мобилизации, а ритуальный (и санкционированный) женский обряд благословления матерей на возвращение живыми мужей и сыновей.

Telegram-канал Baza сообщает, что на площади Орджоникидзе собралось около 400 человек, они водили хороводы. Полиция разогнала собравшихся, несколько десятков человек задержали.

Оказалось, что обряд "осуохай" организовала глава Общественной палаты Якутии Анжелика Андреева, она анонсировала мероприятие в соцсетях.

Впрочем, в какой-то момент обряд действительно частично перерос в антивоенный митинг. Некоторые женщины пришли с плакатами и требовали вернуть их мужчин после мобилизации. Во время хоровода женщины обступили полицейских с возгласами: "Отдайте наших дедушек!". Полицейские сначала растерялись, а потом подогнали автобусы.

Теги: митинг, якутия, женщины, мобилизация, протест



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