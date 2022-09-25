25 Сентября 2022
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Происшествия Москва
место происшествия (2022) | Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Убийство на западе Москвы: жертва была дочерью стрелка

Следственный комитет сообщил подробности об убийстве на улице Студенческой в Москве. Утром около одного из домов рядом с припаркованной иномаркой обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

"Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в свою дочь, после чего покончил жизнь самоубийством. Также следствием получена информация, что ранее мужчина угрожал погибшей", - сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

В прокуратуре столицы добавили, что 49-летний мужчина произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою 30-летнюю дочь, которая находилась в автомобиле.

место происшествия(2022)|Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Теги: убийство, семья, дочь, охотничье ружье



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