Убийство на западе Москвы: жертва была дочерью стрелка

Следственный комитет сообщил подробности об убийстве на улице Студенческой в Москве. Утром около одного из домов рядом с припаркованной иномаркой обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

"Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в свою дочь, после чего покончил жизнь самоубийством. Также следствием получена информация, что ранее мужчина угрожал погибшей", - сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

В прокуратуре столицы добавили, что 49-летний мужчина произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою 30-летнюю дочь, которая находилась в автомобиле.