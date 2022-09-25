Еще двое депутатов Госдумы заявили о желании поехать в зону СВО - Турчак

Еще двое депутатов Госдумы от "Единой России" выразили желание мобилизоваться и поехать на фронт, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД - депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Депутат Олег Колесников представляет в Госдуме Челябинскую область. Александр Бородай избрался в парламент по партийным спискам от Ростовской области (в 2014 году являлся председателем совета министров ДНР).

Напомним, в Госдуме представляют "Единую Россию" 325 человек.

Также Турчак сообщил, что депутаты разных уровней из регионов тоже подают заявления на мобилизацию. "В Карелии это спикер Заксобрания Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова. В Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачёв. В зону СВО готовы поехать и четверо наших депутатов из разных сельсоветов Краснодарского края и муниципальный депутат из Смоленской области: Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артём Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин", - сообщил Турчак.