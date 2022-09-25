Указ президента освобождает от мобилизации аспирантов – Минобрнауки РФ

Поправки о студентах в указ о мобилизации распространяются и на аспирантов, заявили в Минобрнауки России.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал поправки в свой же указ о мобилизации россиян, согласно которым студенты очной и очно-заочной форм обучения государственных вузов имеют право на отсрочку.

На "горячей линии" Минобрнауки пояснили, что отсрочка распространяется и на аспирантов.

"В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся. Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся", - цитирует радио "Говорит Москва" представителя ведомства.

При этом отсрочки не будут распространяться на студентов-заочников и студентов негосударственных вузов.