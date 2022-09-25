25 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Владимир Путин в Кремле во время подписания указов о признании Донецкой и Луганской народных республик (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для студентов

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, отмечается в нем.

Теги: Владимир Путин, мобилизация, отсрочка, студенты



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