В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате мобилизованным

Депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и единоросс Татьяна Ларионова внесли на рассмотрение законопроект о единовременной выплате мобилизованным по 300 тыс. руб. Документ опубликован в электронной базе, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ не содержит заключения кабмина, потому может быть возвращен авторам.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн.

Под частичную мобилизацию не попадут россияне с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающие в различных организациях.

Речь идет о тех, кто трудится:

- В аккредитованных организациях, работающих в области информационных технологий и задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- В российских операторах связи и задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение;

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:

- Аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

- Операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

- Зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.