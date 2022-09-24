Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении он сделал акцент на том, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без шантажа.

"Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма", - сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Лаврова, Запад вместо честного диалога и поиска компромиссов идет на грубые провокации и инсценировки, США ставят задачу подчинить азиатские пространства. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор".

Лавров отметил, что Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности, и что там "уже не стесняются открыто заявлять о намерении разрушить, расчленить Россию", чтобы с карты мира исчезла "слишком самостоятельная геополитическая величина". Также глава МИД подчеркнул, что годы безнаказанного вмешательства Запада нигде не улучшили ситуацию - ни с правами человека, ни с благосостоянием.

"Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше?" - задался вопросом Лавров. Вместе со своими союзниками США "выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно", и требуют руководствоваться только их пониманием демократии. "Это никакая не демократия. Это чистой воды диктатура".

Украину Лавров назвал для США расходным материалом в борьбе с Россией и отметил, что решение о проведении специальной военной операции было принято в связи с неспособностью Запада договариваться.

Также глава МИД РФ отметил, что западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине, но это реакция на призыв Зеленского тем, кто считает себя русским "убираться с Украины".