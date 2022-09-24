Явка в ДНР за два дня референдума превысила 55%

Явка избирателей за два дня референдума в Донецкой Народной Республике составила 55,05%. Проголосовали более 850 тыс. человек. ОБ этом со ссылкой на главу ЦИК ДНР сообщает ТАСС.

На зарубежных участках проголосовали более 235 тыс. человек.

Решение на референдуме в ДНР будет считаться принятым, если за него проголосуют более 50% граждан, включенных в списки избирателей.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября. Западные страны уже заявили, что не признают итоги референдума.