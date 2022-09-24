Законопроекты о вхождении ДНР и ЛНР в состав России могут внести в Госдуму 28 сентября

Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в состав России могут внести в Госдуму вечером, 28 сентября. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает ТАСС.

Рассмотреть их парламентарии могут уже на следующий день, на внеочередном заседании.

"После подсчетов голосов на референдумах законопроекты могут внести уже 28 сентября, чтобы 29-го числа Дума успела их принять", - сообщил источник.

В случае положительного исхода референдумов в Госдуму будут внесены международные договоры на ратификацию, а также проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов.

Напомним, власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.