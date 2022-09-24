24 Сентября 2022
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Происшествия В России В бывшем СССР За рубежом
(2005) | Фото: www.alebedev.ru

На границе с Грузией со стороны России скопилось около 2,3 тысяч легковых автомобилей

На границе России с Грузией образовалась очередь из из 2,3 тыс. легковых машин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Движение через таможенный пункт затруднено. Североосетинские полицейские призывают граждан воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" и просят автолюбителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

"На сегодняшний день на территории республики Северная Осетия – Алания наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Республику Северная Осетия Алания и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс – всего порядка 2300 единиц. В связи с этим в настоящее время движение через таможенный пункт затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции республики во взаимодействии с представителями Северо-Осетинской таможни и пограничного управления на постоянной основе отслеживают и контролируют каждый автомобиль на пути его передвижения до момента пересечения границы", - говорится в сообщении.

Полицейские приняли решение увеличить наряды ДПС, которые в круглосуточном режиме обеспечивают безопасное движение автомобилей в обоих направлениях.

Теги: Грузия, автомобили, пробка, Верхний Ларс



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