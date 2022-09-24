24 Сентября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, Санкт-Петербург (2022) | Фото: Накануне.RU

Петербуржцы раскритиковали «опережающую» индексацию цен на услуги ЖКХ

Тарифы ЖКХ в России снова вырастут второй раз за год. Жители Санкт-Петербурга возмутились подобным решением и напомнили о недавнем повышении зарплат чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова.

Накануне стало известно, что цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года. Таким образом, в этом году тарифы ЖКХ повысят дважды. Представители Минэкономразвития объяснили «опережающую» индексацию необходимостью обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты. Представители Федеральной антимонопольной службы уже прокомментировали решение ведомства и отметили, что проконтролируют соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустят необоснованного роста.

Предельный уровень индексации тарифов для населения по стране не превысит 9%, а окончательное решение о ее уровне будут принимать власти субъектов, сообщили в Министерстве.

Стоит отметить, что в Петербурге проводили ежегодную индексацию тарифов на коммунальные услуги 1 июля. В среднем они выросли на 6,3%. Тогда петербуржцы встретили новость шквалом критики, указав, что в Северной столице непомерно выросла плата за вывоз мусора. При этом «Невский экологический оператор» (НЭО) не справляется со своими обязанностями по утилизации отходов, из-за чего дворы домов превращаются в настоящие свалки.

Новости об очередном росте цен на коммунальные услуги еще больше вывели из себя петербуржцев, которые напомнили, что совсем недавно чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов подняли себе зарплату.

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Большинство комментаторов сошлись во мнении, что плата за коммунальные услуги становится слишком большой даже с учетом инфляции.

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Одна из пользовательниц Сети подчеркнула, что у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова хорошо получается поднимать себе и чиновникам зарплаты. При этом в городе куча нерешенных проблем, одна из которых – строительство новых станций метро.

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Некоторые задаются вопросом, кому в голову пришло в очередной раз поднимать тарифы, когда в стране столь непростая геополитическая ситуация.

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Ранее петербуржцы раскритиковали уровень оказания жилищно-коммунальных услуг. Бывший депутат муниципального образования «Светлановское» шестого созыва и общественный активист Юрий Мазурик указал, что крайне недоволен качеством услуг ЖКХ в Петербурге.

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