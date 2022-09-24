Телеграм-канал "Как-то вот так" сообщил о задержании своего основателя

Телеграм-канал "Как-то вот так" сообщил о задержании в Ульяновске своего основателя Анатолия Спирина.

Его отправили в Москву в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, связанных с недавними арестами администраторов Telegram-каналов.

"Как-то вот так" сообщает, что в квартире Анатолия Спирина прошли обыски, устройства все были изъяты, связи с ним нет.

Напомним, в августе суд арестовал журналистку Life.ru и автора Telegram-канала "Адские бабки" Александру Баязитову по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Кроме Баязитовой, по делу проходят медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова. По еще одному делу были арестованы администраторы Telegram-канала "Проект "Сканер" Евгений Москвин, Владислав Малушенко и Алексей Слободенюк.