Глава Якутии пообещал вернуть мобилизованных по ошибке

24 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России
Военный билет и удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (2022) | Фото: Накануне.RU

Глава Якутии пообещал вернуть мобилизованных по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев в своем telegram-канале пообещал вернуть мобилизованных по ошибке граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Он провел совещание по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации.

"Рассмотрели ряд вопросов, на которые следует обратить внимание. Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16- ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", - сообщил он.

Ранее в Бурятии 70 мобилизованных многодетных отцов вернулись к семьям.

Напомним, Министерство обороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы, среди которых: "кто в приоритете для призыва", а также "кого не коснется частичная мобилизация".

Теги: Якутия, частичная мобилизация, многодетные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети