Глава Якутии пообещал вернуть мобилизованных по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев в своем telegram-канале пообещал вернуть мобилизованных по ошибке граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Он провел совещание по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации.

"Рассмотрели ряд вопросов, на которые следует обратить внимание. Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16- ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", - сообщил он.

Ранее в Бурятии 70 мобилизованных многодетных отцов вернулись к семьям.

Напомним, Министерство обороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы, среди которых: "кто в приоритете для призыва", а также "кого не коснется частичная мобилизация".