Минобороны РФ сообщило об уничтожении несколько сотен украинских националистов
В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.
Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки Николаевской области уничтожено более 200 националистов убитыми, три танка и 16 боевых бронированных машин.
Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков.
В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе семь офицеров. Уничтожено четыре единицы бронированной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.
Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка Донецкой Народной Республики, Сладкое и Успеновка Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики и в районе населенного пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области - норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "АРТУР".
В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет "HARM".
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области.
Уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники.
Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.
Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС.
Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.