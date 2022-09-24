Минобороны РФ сообщило об уничтожении несколько сотен украинских националистов

В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.



Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки Николаевской области уничтожено более 200 националистов убитыми, три танка и 16 боевых бронированных машин.



Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков.



В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе семь офицеров. Уничтожено четыре единицы бронированной техники.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.



Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка Донецкой Народной Республики, Сладкое и Успеновка Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики и в районе населенного пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области - норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "АРТУР".



В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет "HARM".



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области.



Уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У".



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники.



Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.