24 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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фейк, коллаж, фейковые новости (2020) | Фото: Fotolia / Balint Radu

Киберволонтеры выявили 1,5 млн фейков о мобилизации в России и 640 тысяч недостоверных сообщений о референдумах

Киберволонтеры Лиги безопасного интернета за последние дни выявили 1,5 млн фейков о частичной мобилизации в России и порядка 640 тыс. недостоверных сообщений о референдумах по вопросу присоединения к РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора лиги Екатерину Мизулину. По ее словам, большая часть дезинформации распространяется с территории Украины, Эстонии, Литвы, Польши. В частности, по соцсетям активно распространяется фейк о том, что якобы Минэнерго РФ направит своих сотрудников для выполнения плана по призыву.

"Еще одна дезинформация - это фейк о том, что в приграничных регионах РФ - Курской, Белгородской, Воронежской областях - мобилизация должна пройти в кратчайшие сроки - до 1 октября, упоминается некий комендантский час. Это тоже фейк", - сказала Мизулина.

Также появлялись недостоверные сообщения о том, что якобы в Москве план по мобилизации составляет 32 тыс. человек, а авиабилеты подорожали в сотни раз.

"Также распространяется информация, что с началом мобилизации все звонки и сообщения граждан, особенно в мессенджерах, будут записывать и мониторить. Впервые с таким фейком столкнулись в 2017 году, и он периодически возобновляется. Еще одна провокация - якобы в Дагестане люди вышли против частичной мобилизации. На самом деле кадры с митинга в Иране", - сказала Мизулина. Также, по ее словам, распространялась информация о том, что на митингах в поддержку референдумов будут раздавать повестки. "Все это тоже не соответствует действительности", - сказала Мизулина.

Она также привела примеры фейков, связанных с проведение голосования на Донбассе.

Например, в сети появился доклад иностранного агента, в котором уже подведены итоги референдумов и они признаны нелегитимными. "Этот иноагент не имеет никакого отношения к референдумам, не является наблюдателем", - сказала Мизулина. Также распространяется видео, в котором идет инструктаж по срыву голосования 25 сентября. "Еще один фейк - это информация о том, что украинские спецслужбы фотографируют участников голосования для передачи этих снимков правоохранительным органам киевского режима. Также говорят о возбуждении некого уголовного дела в отношении сразу нескольких тысяч человек", - сказала Мизулина.

Также встречается дезинформация о том, что жители Энергодара выступают против референдума, а в Мелитополе автоматчики заставляют голосовать правильно. Распространяется фейк о том, что якобы в Мелитополь привозят актеров из Крыма для голосования.

Теги: фейки, мобилизация, референдум



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