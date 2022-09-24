Минобороны РФ сообщило об отставке генерала

На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев занимал должность начальника национального центра управления обороной Российской Федерации.

"Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении ведомства.





