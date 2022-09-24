24 Сентября 2022
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Армия и ВПК
минобороны рф, министерство обороны (2022) | Фото: ТАСС/ Стоян Васев

Минобороны РФ сообщило об отставке генерала

Минобороны РФ сообщило об отставке генерала Дмитрия Булгакова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении ведомства.

На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев занимал должность начальника национального центра управления обороной Российской Федерации.

Теги: Минобороны, генерал Дмитрий Булгаков, Михаил Мизинцев, отставка, назначение, замминистра



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