24 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Госдума (2022) | Фото: duma.gov.ru

Еще один депутат Госдумы от "Единой России" попросился на фронт

Депутат Госдумы от "Единой России", член по защите конкуренции Олег Колесников подал заявление о направлении в зону проведения специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Единой России".

Он отметил, что имеет военный опыт и является майором запаса.

"Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг", – сказал он.

Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова и зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения "Единой России" Сергея Сокола.

В Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачёв.

В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова, которая также возглавляет Медвежьегорскую ЦРБ.

От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата "Единой России" - Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян, Совета Кущевского сельского поселения - Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - Артем Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района - Александр Немец.

В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области Сергей Мишин.

Теги: Олег Колесников, специальная военная операция, мобилизация, единая россия



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