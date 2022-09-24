Сокращение финансирования и отмена ночных смен в МССС не позволят увеличить объемы строительства метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин обсудили сотрудничество в развитии метрополитена и заявили о планах по увеличению объемов строительства в 2023 году. Остается неясным, как это будет реализовано, поскольку ранее стало известно о сокращении финансирования.

Среди прочих тем Беглов и Костин обсудили несколько крупных совместных проектов – строительство Витебской развязки и аэропорта. Отдельное внимание они уделили петербургскому метрополитену.

При участии группы ВТБ было создано АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС), в котором Петербургу принадлежит 65% акций. Александр Беглов и Андрей Костин по итогам совещания сообщили, что в 2023 году намерены увеличить объемы строительства и сформировать задел по проектированию новых станций.

Непонятно, каким образом планируется увеличить объемы строительства петербургской подземки при условии, что несколько дней назад стало известно о сокращении расходов на строительство новых станций в 2023 году. Так, изначально планировалось выделить 55 миллиардов рублей, однако в Смольном решили сократить финансирование до 30 миллиардов рублей.

При этом ранее СМИ сообщили о решении МССС отказаться от ночных смен. Это вызвало беспокойство среди сотрудников компании, которые заподозрили, что причина кроется в сокращении издержек, поскольку за работу в ночь платят больше. Соответствующее решение раскритиковали многие эксперты, указав, что это серьезно замедлит темпы строительства петербургской подземки.

Также накануне стало известно, что руководство МССС не смогло найти поставщика запчастей для проходческого щита «Надежда». Специалисты предупреждают, что это может обернуться срывом сроков подписания допсоглашений на проведение работ по строительству новых станций «зеленой» и «фиолетовой» веток метро.

Напомним, довольно серьезные проблемы со строительством новых станций петербургской подземки появились еще задолго до того, когда в 2021 году бывший монополист АО «Метрострой» был упразднен. Журналисты указывали на признаки «рейдерского захвата». Впоследствии на его место пришел МССС.

Однако все вышеперечисленные проблемы не мешают губернатору Александру Беглову обещать о появлении 89 новых станций метро к 2050 году, а также сообщать об увеличении темпов строительства, несмотря на то, что заявления расходятся с действительностью.