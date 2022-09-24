В Свердловской области призовут 9700 человек. Но сообщил об этом не Куйвашев

В рамках частичной мобилизации от Свердловской области планируется призвать 9 700 человек. Такие цифры озвучил исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик с мэром опубликован в группе "Твой район - информационный портал Пышмы".

По словам Варлакова, первая волна должна закончиться примерно 4 октября.

Напомним, что 23 сентября свердловский военком запретил мужчинам покидать территорию РФ. Такие изменения в приказ о частичной мобилизации внес врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Приказ о мобилизации жителей Свердловской области опубликован вчера местным военным комиссариатом. В нем прописано, как следует действовать уральцу, получившему повестку, а также ограничения и требования к "запасникам" и их начальству.

Ряд губернаторов, например, глава Тюменской области Александр Моор и глава Курганской области Вадим Шумков уже прокомментировали указ о мобилизации. В Курганской области и в ХМАО чиновникам запретили уходить в отпуска.

Примечательно, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев с момента публикации указа о частичной мобилизации не опубликовал ни одного поста на эту тему, несмотря на то, что от свердловчан в комментариях поступают просьбы высказаться на этот счет. Последний пост главы региона касался смога в Екатеринбурге - от 22 сентября 2022 года, также губернатор публиковал фотографии природы и набережной в Нижнем Тагиле.