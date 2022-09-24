В центре Перми смертельное ДТП: автомобиль въехал в остановку

В Перми на площади Карла Маркса автомобиль въехал в остановку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 24 сентября около 9.55.

"По предварительной информации, водителю автомобиля Nissan Qashqai 1952 года рождения стало плохо, и он допустил наезд на остановку. В результате аварии один человек погиб и три получили ранения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сообщается также, что водитель был доставлен в наркологическую службу для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. После этого будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.