24 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Водитель врезался в остановку (2022) | Фото: vk.com/podslushanoperm

В центре Перми смертельное ДТП: автомобиль въехал в остановку

В Перми на площади Карла Маркса автомобиль въехал в остановку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 24 сентября около 9.55.

"По предварительной информации, водителю автомобиля Nissan Qashqai 1952 года рождения стало плохо, и он допустил наезд на остановку. В результате аварии один человек погиб и три получили ранения", - говорится в сообщении.

Водитель врезался в остановку(2022)|Фото: vk.com/podslushanoperm

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сообщается также, что водитель был доставлен в наркологическую службу для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. После этого будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Теги: ДТП, водитель, остановка, погибшие, пострадавшие



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