Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых структур

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что у России огромное число ресурсов, в том числе военных, передает корреспондент Накануне.RU.

Он призвал использовать ресурсы силовых и военных ведомств, отметив, что половина из них могла бы снести любую западную армию.

"Россия огромная страна, и ресурсов в ней столько, что НАТО и Запад устанут считать. А военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить. Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами - это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится. Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений", - высказался глава Чеченской республики.

Он прокомментировал также действия людей, которые решили покинуть Россию после объявления частичной мобилизации, заявив, что "стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище" и назвав их "балластом", "дармоедами", "лентяями", "тунеядцами", "иждивенцами".

"Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны.Уклонисты были и в Великую Отечественную, но и тогда на защиту Родины встали и стар и млад, плечом к плечу. И если надо будет, уверен, встанут и сегодня. Тем более, обратите внимание, что наша мобилизация отличается от украинской, где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят "на фарш". У нас же просто идет подготовка резерва: месяц-два на полигоне, чтобы вспомнили маневры и тактику, а там видно будет. Понадобятся резервы - хорошо. Не понадобятся - еще лучше! Так что, мужчины, собирайте волю в кулак! Да, возможно есть и вина нашего государства, которое позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание. Но все равно, настоящий мужчина должен мечтать совершить подвиг! Так что будем наверстывать, и все у нас получится", - пишет Кадыров.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн.