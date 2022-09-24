СКР возбудил новое уголовное дело на украинских военных за жестокое обращение с гражданским населением

Следственным комитетом России возбуждено новое уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" в отношении украинских военных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело возбуждено в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ.

По данным следствия, в течение суток 22 сентября 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Углегорск и Ясиноватая, а также населенного пункта Бахмутское ДНР.

В результате ранение получила мирная жительница, повреждены 14 домов и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы.

Расследование уголовного дела продолжается.